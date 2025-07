“Voti anomali per Bucci”, il M5s evoca la mafia in aula: nuova bufera sul consigliere Giordano

Genova. È ancora bufera sul consigliere regionale Stefano Giordano del Movimento 5 Stelle. Dopo il caso dei “forni crematori” che lo aveva costretto a scusarsi col centrodestra, oggi la maggioranza è insorta durante la relazione sull’assestamento di bilancio che conteneva passaggi sugli arresti di Toti e Spinelli, la nuova inchiesta che coinvolge l’ex assessore genovese Sergio Gambino, ma anche riferimenti diretti alla criminalità organizzata.

“Il nuovo volto della mafia è la ricerca di legittimazione politica“, ha detto Giordano dopo aver passato in rassegna la maxi inchiesta per corruzione che ha portato la Regione alle elezioni anticipate. Quindi la disamina del “caso Sergio Gambino” ai quali gli inquirenti “secondo le informazioni che trapelano dai giornali” contesterebbero “un’illecita organizzazione del sistema di voto di scambio nelle Rsa con l’imprenditore Luciano Alessi: anziani mobilitati in cambio di promesse politiche e appalti”.

