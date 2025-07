Albenga, la delegazione Ant lancia il “Progetto Mammella” con visite senologiche per la prevenzione dei tumori

Albenga. Appena concluse le giornate del “Progetto Tiroide”, i volontari della Fondazione Ant di Albenga, grazie alle loro raccolte fondi ed al contributo di alcuni sostenitori, sono già pronti ad offrire alla cittadinanza due giornate di un altro importante progetto oncologico. Questa volta si tratta del “Progetto Mammella”.

Il 30 e 31 luglio sarà possibile sottoporsi, presso gli ambulatori medici dell’Avis comunale di Albenga in via Cavour 3, alle visite senologiche integrate da ecografia per la diagnosi precoce di lesioni mammarie sospette. Le visite dedicate alla cittadinanza, saranno prenotabili dal 24 luglio (esclusivamente dalle 9.30 alle 11.30, esclusi i weekend e fino a esaurimento posti) al numero 342 7646010.

