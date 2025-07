Aumento delle tasse universitarie, in via Balbi la protesta degli studenti genovesi

Genova. Un presidio e uno striscione davanti del rettorato dell’università di Genova, in via Balbi 5 contro l’aumento delle tasse deciso da Unige. Le associazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta dicono no all’incremento fino al 10% per i redditi Isee-U compresi tra 65mila e 100mila euro delle tasse universitarie.

Unige ha spiegato, nei giorni scorsi, che si tratta di adeguamenti che non venivano apportati da otto anni e che non riguardano comunque le fasce Isee al di sotto dei 30mila euro. Ma gli studenti ci stanno.

