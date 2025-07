Aurelio: “Un orgoglio lo Spezia mi abbia riscattato. Ai nuovi dico: siate pronti che dobbiamo fare grandi cose”

“L’attestato di stima di società e tifosi è una cosa che mi inorgoglisce. Mi hanno sempre fatto sentire a casa sin dal primo giorno, mi ha fatto molto piacere essere stato riscattato dallo Spezia”. Riparte anche da qui Giuseppe Aurelio, primo acquisto della campagna estiva dello Spezia, che ha speso 400mila euro per acquistarlo a titolo definitivo dal Palermo dopo il prestito dello scorso anno. Peppe, come lo chiamano tutti in gruppo, è carico in vista della nuova stagione, dopo i primi giorni di fatica a Santa Cristina: “Sono felice. Le prime giornate di lavoro sono state molto dure, sono un po’ stanco ma fa parte del ritiro. Dalla partita con il Gherdeina portiamo via un risultato positivo. Abbiamo provato a mettere in campo cosa ci ha chiesto il mister, siamo felici e dobbiamo continuare su questa strada”.

Un gruppo ancora forte e praticamente identico a quello dell’ultimo campionato quello che sta lavorando in Val Gardena, pronto a ripartire da dove si era rimasti lo scorso maggio. “L’anno scorso mi ha lasciato dentro molte cose positive, tra cui il grande gruppo che siamo e che spero si ripeta. Indossare questa maglia è un motivo di grande orgoglio. Sono arrivato e Spezia mi ha subito fatto sentire parte di questo progetto, a casa, quindi per me stare qui è un motivo di orgoglio perché siamo una grande famiglia”, prosegue Aurelio.

