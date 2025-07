Bucci vara i commissari per le infrastrutture, la norma a sorpresa nella seduta di bilancio

Genova. Dopo i commissari per i nuovi ospedali, in Liguria arrivano i commissari per le infrastrutture. A istituirli è un emendamento al ddl Omnibus sbarcato in aula a tarda sera durante la seduta di consiglio regionale sull’assestamento di bilancio. Lo stesso testo fornisce anche copertura giuridica ai project manager della sanità, superando così i rilievi della procura regionale della Corte dei conti che aveva contestato la legittimità delle nomine e dei relativi compensi.

Il provvedimento, presentato da Alessandro Bozzano di Noi Moderati-Vince Genova, prevede che la giunta possa nominare intuitu personae (cioè in base alle qualità personali dei soggetti) un commissario per la realizzazione di ciascuno degli “interventi infrastrutturali anche previsti nel programma di governo”, compresi quelli “di cui sia stato avviato il procedimento contrattuale”. La durata dell’incarico sarà di massimo tre anni rinnovabili “tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento contrattuale” dell’opera.

