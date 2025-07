Dal Comune di Camogli

Primi controlli degli ispettori ambientali. L’assessora Gambazza: «Figure preziose per sensibilizzare al corretto conferimento. In caso di irregolarità accertata scattano le multe. Chiediamo uno sforzo a residenti e turisti per rendere più pulita e accogliente la nostra Camogli»

