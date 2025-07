Campiglia, Unione comunale Pd: “Piccole opere che Cimino elenca come chissà quali meriti rappresentano il minimo sindacale”

“Dispiace apprendere che nel suo intervento circa la situazione di Campiglia e una generale presunta operosità di questa amministrazione a favore di borghi e periferie cittadine, l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino si preoccupi di citare come bersaglio polemico l’esperienza del Laboratorio di Periferia del Partito democratico, senza peraltro aver ben compreso che cosa in effetti sia”. Lo si legge in una nota diffusa dall’Unione comunale del Partito democratico della Spezia in replica a un intervento dell’assessore Cimino. “Le diverse piccole opere di manutenzione, molte addirittura ancora da realizzare (e chissà se si realizzeranno!) che l’assessore elenca come chissà quali meriti o segni di attenzione, in realtà, sono da compiersi normalmente per un’amministrazione, perché rappresentano il minimo sindacale, come direbbero molti spezzini, a meno che non si vogliano lasciare le frane sulle strade o si facciano andare in rovina muri e piazze (situazioni che pure accadono e ci sono state segnalate) – proseguono dall’Unione comunale Pd -. Ma il Laboratorio di Periferia, che naturalmente raccoglie anche i molti disagi rappresentati dai cittadini, è soprattutto altro, e vorremmo dirlo all’assessore Cimino. Noi siamo convinti, e con noi un po’ tutti coloro che guardano in prospettiva e non si fermano al giorno dopo, che nelle periferie e nei borghi esistenti si potrà disegnare il futuro della nostra città. Ovviamente ad avercela un’idea di città e magari un piano regolatore aggiornato che la porti avanti, visto che questa amministrazione procede soltanto a colpi di varianti del Puc del 2002. Così, dopo 8 anni, da un lato ci ritroviamo con un centro cittadino che sta perdendo la sua identità, alle prese con la crisi e la chiusura di esercizi commerciali storici e l’apertura di soli bar e ristoranti con rispettivi dehors, con problemi di traffico senza precedenti e una gestione del turismo affidata per lo più al caso, che non lo rende una vera opportunità di crescita diffusa e sta, oltre a tutto, creando un gigantesco problema abitativo per la mancanza di alloggi destinati all’affitto tradizionale. Dall’altro lato, i quartieri e i borghi collinari risultano abbandonati a se stessi, scarsamente manutenuti, con sempre meno servizi di prossimità, la chiusura di ogni spazio di aggregazione e un trasporto pubblico carente e di scarsa qualità, che viene tagliato incessantemente anno dopo anno. Ma soprattutto ciò che manca è un vero progetto di rigenerazione urbana, che rilanci in modo organico tutti i diversi quartieri, come luoghi da valorizzare per ricucire il tessuto sociale, economico e culturale. Per farlo, occorre una visione della città che possa entrare nel particolare ed essere al contempo intera ed unitaria, ed è di questo che si occupa il nostro Laboratorio. Nei nostri incontri, visione generale, progetti e possibili soluzioni vengono discussi insieme, individuando priorità, bisogni e aspettative affinché tutto ciò possa corrispondere all’interesse generale, e non sia calato dall’alto, spesso nell’interesse di pochi”.

Conclude la nota: “Il Laboratorio dell’Unione comunale del PD intende essere questo: uno spazio di ascolto, confronto, proposta e condivisione. Perché una città la migliori e la cambi partendo dalla partecipazione dei cittadini, che la vivono tutti i giorni e devono potervi trovare le risposte alle domande che pongono”.

L’articolo Campiglia, Unione comunale Pd: “Piccole opere che Cimino elenca come chissà quali meriti rappresentano il minimo sindacale” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com