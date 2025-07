Ceriale, Marabello (Movimento Indipendenza) inseguito e minacciato da un gruppo di giovani: interviene la polizia locale

Ceriale. Brutta esperienza per il coordinatore di Savona e provincia e membro della direzione nazionale del Movimento Indipendenza, Fabrizio Marabello, che ieri pomeriggio a Ceriale è stato prima inseguito e poi minacciato all’interno di un pubblico esercizio da alcuni giovani extracomunitari che bivaccavano in piazza della Chiesa.

Secondo quanto riferito da Giuseppe Lauria, dell’esecutivo nazionale del movimento, il gruppo di giovani pretendeva “di farsi consegnare il telefono cellulare in quanto, a loro dire, erano stati ripresi. Marabello ha più volte segnalato alle istituzioni locali e alla curia vescovile di Albenga la situazione di degrado urbano che si trascina da molto tempo in piazza della Chiesa dove si verificano continuamente atti di vandalismo ai danni dell’arredo urbano, del campanile e della chiesa parrocchiale, oltre a episodi di disturbo della quiete pubblica. Probabilmente il gruppo che in quel momento stazionava proprio in quella piazza, ha riconosciuto il nostro dirigente e ha tentato di intimidirlo”.

