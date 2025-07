Da Franco Fronzoli

Un cocente sconfitta da parte della Sindaco Elisabetta Ricci, che si è vista mancare il numero legale, nella seduta di ieri. Non so se definirlo un avvertimento da parte degli assenti, oppure una reazione a quell’appello alla responsabilità che può essere stato concepito come una “intimidazione” . Ma la replica della Sindaco in queste pagine è stato peggiore di quell’infausto “appello” nel tentativo di rimediare all’irrimediabile.

» leggi tutto su www.levantenews.it