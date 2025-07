“L’impegno di Fratelli d’Italia per lo sviluppo delle aree interne” convegno con il ministro Tomasi Foti a Brugnato

“Fratelli d’Italia La Spezia organizza per sabato 26 luglio alle ore 11.00, presso il Centro Congressi di Brugnato, l’incontro pubblico dal titolo: ‘L’impegno di Fratelli d’Italia per lo sviluppo delle aree interne’.

In una nota del partito si legge: “L’evento rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento sul futuro delle aree interne del nostro territorio e sulle politiche di coesione promosse dal Governo. Sarà presente l’On. Tomasi Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, che intervistato dalla giornalista e opinionista Brunella Bolloli, illustrerà il lavoro in corso sul piano nazionale e il ruolo chiave delle aree interne nella strategia di sviluppo del Paese. Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi della valorizzazione della Val di Vara e delle altre aree spezzine ad alto potenziale ambientale, agricolo e turistico, e verrà presentata la visione di Fratelli d’Italia per un modello integrato di sviluppo locale, in linea con gli obiettivi del PNRR e della nuova Strategia Nazionale per le Aree Interne”. All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali, amministratori locali, esponenti del mondo associativo ed economico, oltre ai dirigenti del partito.

