L’Odv “Basta Poco” dona dispositivi di protezione all’Angiografia Interventistica dell’ospedale di Pietra Ligure

Albenga-Pietra. L’organizzazione di volontariato “Basta Poco” di Albenga ha recentemente donato alla Struttura Complessa di Angiografia Interventistica dell’Ospedale di Pietra Ligure, gestita dal Direttore Sostituto Dr. Paolo Gazzo, alcuni dispositivi di protezione dedicati ai pazienti oncologici in trattamento con PICC (catetere venoso centrale ad inserzione periferica).

I dispositivi – fasce protettive in microfibra waterproof – sono pensati per offrire una maggiore protezione durante le attività quotidiane, come la doccia o il bagno in mare, contribuendo così al mantenimento del comfort personale anche durante il percorso di cura.

