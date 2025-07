Osservazione astronomica, acustica sottomarina, teatro e tanto altro: ecco attività e laboratori di MARe Associazioni in rete al Villaggio del Palio

Riceviamo da MARe Associazioni in rete

Nata nel maggio 2024 su iniziativa della Consulta Provinciale Femminile della Spezia, MARe Associazioni in rete è una sintesi trasversale di Associazioni, Enti di ricerca, Organizzazioni del terzo settore, Gruppi sportivi e Progetti permanenti del territorio, legati dalla passione per il mare e dalla volontà di promuoverne la tutela e il rispetto tramite attività didattiche, formative, educative, culturali e sportive.

Nell’ambito del Villaggio del Palio, organizzato su Molo Italia dal 26 luglio al 3 agosto 2025, la Rete sarà presente con uno spazio strutturato accanto a Vela Tradizionale e alle barche d’epoca Pandora e Amore Mio.

All’interno dello spazio si potranno ammirare i quadri con nodi marinareschi di Salvatore Calà e interagire con i contenuti multimediali proposti dai componenti della Rete.

Molte saranno le attività da scoprire, per motivi organizzativi è preferibile prenotare i laboratori, o direttamente al gazebo o alla mail associazionimarelaspezia@gmail.com

1. LE STELLE DAL MARE

(a cura del GAD Gruppo Astronomia Digitale)

Illustrazione del cielo estivo, con riferimento ai miti nati dietro ad ogni costellazione, sull’imbarcazione Pandora e successiva osservazione con il telescopio tipo newtoniano

Date: 26 luglio, 31 luglio e 2 agosto, ore 21.15

2. LABORATORIO TEATRALE RICICLAMARE

(a cura di FIDAPA BPW ITALY – Sez. La Spezia)

Spettacolo teatrale interattivo sull’inquinamento marino, rivolto a ragazzi da 9 a 11 anni, che si improvviseranno drammaturghi, scenografi, costumisti e attori in scena

Date: 27 luglio e 2 agosto, ore 17-20

3. CANOTTAGGIO A SECCO

(a cura della Società Canottieri Velocior 1883)

Prova di Canottaggio a Secco con Remoergometro attraverso la tecnica dell’ Indoor Rowing, seguiti da Tecnici qualificati.

Date: 26 luglio ore 18.00-20, 28 luglio ore 17- 20, 29 luglio ore 20- 22

4. STORIE DALL’ISOLA DI LUCE: RACCONTI E ANEDDOTI DALL’ISOLA DEL TINO

(a cura dell’Associazione Amici dell’isola del Tino odv)

Narrazioni dell’isola del Tino, scrigno di tesori naturalistici, storici e archeologici, avamposto di cultura e faro di salvaguardia ambientale, tratte dal libro “Isola del Tino. Isola di sorprendente bellezza”, curato dall’associazione e pubblicato nel 2024, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Data: 30 luglio ore 17-20 sull’imbarcazione d’epoca Pandora

5. FAI – UN MARE DI FAI

(a cura del FAI – Delegazione della Spezia)

Racconto interattivo delle iniziative del FAI dedicate al Mare: aperture straordinarie, progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio costiero, narrati attraverso pannelli con QR code e video esperienziali.

Date: 26 luglio ore 18-20, 28 luglio ore 10-12, 30 luglio e 1 agosto ore 17-20

6. LE VOCI DEL MARE.

(a cura di INGV – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)

Esperienza tattile e sonora dell’acustica sottomarina, sia dal punto di vista antropico che naturale per sviluppare curiosità e apprezzare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta e dei suoi organismi. L’esperienza è adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi!

Data: 28 luglio ore 20-22

7. ATTIVITÀ MARINARESCHE

(a cura di Life on the Sea e Percorsi nel Blu)

Esercitazioni di Protezione Civile in mare e pulizia dei fondali. Report attività di monitoraggio delle specie aliene curate dal progetto Percorsi nel Blu all’interno del golfo della Spezia

Data: 31 luglio ore 17-20

8. ARTE MARINARESCA

(a cura di Salvatore Calà e del Cantiere della Memoria)

Realizzazione di paglierini con cima di manila, messa a disposizione dalla Ditta Moroni (maestri d’ascia e attrezzatori navali) e documentazione video del lavoro eseguito

Date: 31 luglio e 2 agosto ore 10-12

