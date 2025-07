“Parole ubikate in mare” a Savona, il 25 luglio Paola Caridi racconta “Palestina: storie di un popolo che (r)esiste”

Savona. Per la rassegna “Parole ubikate in mare”, venerdì 25 luglio, alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, incontro con la giornalista e storica Paola Caridi dal titolo “Palestina: storie di un popolo che (r)esiste”, in collaborazione con Associazione culturale Liguria Palestina, Officina della Pace e Bottega della solidarietà: conducono Renata Barberis e Lorenzo Caviglia.

“Tempo di genocidio”. Così Paola Caridi e Tomaso Montanari hanno definito questi due anni interminabili nel lanciare la mobilitazione del 24 maggio: “Un sudario per Gaza”, quando piazze, strade, finestre nelle nostre città si sono riempite di teli bianchi.

Almeno 50.000, come i civili che hanno perso la vita in Palestina. Netanyahu prosegue il suo piano di sterminio nella Striscia di Gaza chiamato ‘Carri di Gedeone’, riferimento a un episodio della Bibbia in cui Dio volle ridurre l’esercito di Gedeone da 32.000 a soli 300 uomini per dimostrare che la vittoria era possibile solo attraverso la fede”.

