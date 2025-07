Pisano: “Il mio compito è chiaro: portare a termine gli obiettivi. Il porto deve restituire opportunità alla città”

Poco più di un mese non è certo sufficiente per prendere le misure al nuovo ruolo, quello di commissario straordinario e presidente in pectore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, ma Bruno Pisano ha dalla sua una conoscenza approfondita del porto spezzino e di quello di Marina di Carrara e quindi sta già per prendere in mano la barra del timone senza esitazioni. La consapevolezza del peso del nuovo incarico è ben presente, anche perché il cambio di prospettiva è stato importante: qualche mese fa in pochi avrebbero scommesso sul trasferimento dell’ex presidente dei Doganalisti dall’altra parte del guado. Ma alla fine, a ben pensarci, le caratteristiche del neo commissario corrispondono all’identikit del futuro presidente dell’ente di Via del Molo in maniera quasi fisiologica, avendo portato uno dei protagonisti della nascita e dello sviluppo del Sistema Spezia a guidare il posto spezzino proprio nel momento in cui c’è da indirizzare il rilancio dell’immagine e della struttura del sistema portuale.

Accolti in un ambiente in cui ancora si respirano i silenzi e alcune sfumature di imbarazzo per l’arrivo del nuovo capo, ma al contempo contraddistinto dalla serenità portata dall’esperienza e dalla familiarità della nuova figura, abbiamo incontrato il commissario Pisano nel suo ufficio per un’intervista.

I fronti aperti sono parecchi, ma partiamo dalla situazione dei traffici, che sono un po’la cartina al tornasole più trasparente dello stato di salute dello scalo, della comunità e dell’ Autorità di sistema portuale. Si sta confermando la ripresa del 2024?

“Partiamo da un 2024 che è risultato molto positivo. Di recente a Rappallo sono stati presentati i numeri dell’economia della Liguria e abbiamo avuto la conferma della crescita che il porto della Spezia ha avuto nel 2024, la più alta a livello nazionale come incremento di traffici. Mantenere il solito livello di traffici nel 2025, nonostante tutte le incertezze rappresentante da guerre, dazi e circumnavigazione dell’Africa, sia comunque un dato confortante. Anche perché viene ottenuto con grandissimo sforzo da parte degli operatori, alle prese con un caos che rende molto più complessa la gestione di un porto come il nostro, che basa tutto sulla programmazione e sugli incastri. Gli arrivi delle navi fuori finestra e i cambi continui di programma stanno impegnando più del dovuto le strutture portuali come terminal, autotrasporto, spedizionieri e quant’altro. Si sta mantenendo il solito livello di efficienza ma con sforzi dovuti a fattori esterni estremamente importanti”.

