Porta a porta, Sea-s replica alle polemiche: “Si deve migliorare ancora, ma è presto per valutare il servizio. Differenziata già al 60%”

Savona. Continuano a susseguirsi le polemiche e le segnalazioni di mancati ritiri per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti porta a porta introdotto da poche settimane a Savona. “Siamo molto impegnati su tanti fronti, oora è prematuro fare un bilancio. Si deve migliorare ancora, aspettiamo qualche settimana per dire se il servizio va o non va”, è questo l’appello di Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s.

“In questi giorni – evidenzia Valle – c’è ancora alla compresenza del servizio stradale sul ponente. Con ieri siamo arrivati al 70% dei cassonetti rimossi, entro il 26 luglio saranno eliminati tutti. Chi ha le dotazioni può usufruire del servizio porta a porta. A levante abbiamo assistito a un cambiamento quando sono stati rimossi tutti i contenitori stradali”.

