Il Comune di Levanto informa che, a causa delle previsioni meteomarine avverse, non si svolgerà lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata di venerdì 25 luglio, a conclusione della “Festa del mare” in onore di San Giacomo Apostolo. I tradizionali fuochi d’artificio, informa ancora il Comune, verranno riproposti in un’altra serata nel mese di agosto.

