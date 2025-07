Soccorritori dalle Cinque Terre: “Punto primo intervento diventi accessibile per gli interventi di minore entità. Non possiamo lasciare i paesi scoperti per ore”

Pubblica Assistenza Croce Bianca Monterosso di Monterosso al Mare Odv, il comitato di Levanto della Croce rossa italiana e Pubblica assistenza Croce verde di Vernazza chiedono che il Punto di primo intervento, annunciato nei giorni scorsi da Asl 5, “contrariamente a quelle che erano le direttive negli ultimi anni, la struttura torni accessibile alle ambulanze almeno per i codici bianchi e i codici verdi che, durante la stagione estiva, visto il grande afflusso di turisti, impegnano le ambulanze in viaggi della speranza verso il Pronto soccorso di Spezia, sovente intasato, o peggio ancora per quello di Sarzana”.

La richiesta delle tre associazioni arriva in un momento molto intenso dell’anno perché in piena estate, quando i borghi e le Cinque Terre ospitano migliaia di visitatori in poche ore. Nella nota le pubbliche assistenze di Monterosso e Vernazza e la Croce rossa di Levanto scrivono: “Apprendiamo con grande soddisfazione da Asl 5 che da mercoledì 23 luglio il Punto di primo intervento sito nell’Ospedale San Nicolò, dopo i lavori per la sicurezza e l’adeguamento anti sismico della struttura, torna definitivamente nella sua location originale, raggiungibile entrando dal consueto ingresso dotato di passo carrabile”.

