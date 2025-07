Aree ex-Piaggio a Finale Ligure, si avvicina l’apertura del nuovo parcheggio

Finale Ligure. In vista della prossima imminente apertura al pubblico del parcheggio nel piazzale delle ex aree Piaggio, sottostante l’Aurelia, nella giornata di mercoledì 30 luglio sarà disposta la chiusura alla sosta di piazzale Issel, dove sarà effettuata la nuova tracciatura orizzontale.

“Si tratta di uno degli interventi previsti per la conversione dell’area in parcheggio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco –. Nel piazzale Issel verranno tracciati gli stalli di sosta e tutta la segnaletica orizzontale relativa alla viabilità per consentire e disciplinare l’entrata e l’uscita dal parcheggio, oltre a una miglior fluidità possibile del traffico lungo la statale”.

