Asl4: “Il consiglio regionale non approva l’ordine del giorno, fondato rischio di accorpamento”

Dal Movimento 5 stelle

“Amara sconfitta per la sanità ligure. Nonostante il braccio di ferro andato avanti fino a tarda notte in Consiglio regionale, non siamo riusciti a far approvare un ordine del giorno che avrebbe potuto salvare l’Asl 4 da un possibile smantellamento. Evidentemente, le voci in circolazione erano fondate. L’ipotesi di accorpamento o, peggio, di soppressione dell’azienda chiavarese nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle aziende sanitarie liguri, è da diversi mesi fonte di fortissima preoccupazione tra cittadini, operatori sanitari, sindacati e sindaci del territorio”.

» leggi tutto su www.levantenews.it