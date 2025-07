Bollette stimate sui consumi dell’acqua, lunedì l’incontro sindaci-Acam

Lunedì prossimo i sindaci spezzini incontreranno Acam Acque Spa per affrontare il problema delle bollette idriche stimate, spesso più alte del normale a causa di difficoltà nelle letture dei contatori. Saranno valutati anche i primi interventi avviati dall’azienda dopo le sollecitazioni da parte della Provincia della Spezia.

Nei giorni scorsi l’ente di Via Vittorio Veneto, tramite l’Ambito Territoriale Idrico, ha avviato un confronto tecnico con Acam per ottenere chiarimenti sul sistema di rilevazione dei consumi. Questo ha portato all’adozione di misure iniziali per tutelare i cittadini da costi non dovuti. “Acam ha preso atto della nostra posizione ed ha già attuato dei primi correttivi, ma non basta. Deve essere chiaro che i cittadini devono pagare per quello che realmente consumano e che le verifiche dei contattori sono un qualcosa che deve essere garantito. Le mancate letture e le stime di consumo devono essere procedimenti di carattere eccezionale, legati ad eventi imprevedibili o a difficoltà oggettive straordinarie, non possono diventare uno standard gravando gli utenti con dei costi non corrispondenti a ciò che hanno realmente consumato”. – chiarisce il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini.

