Camogli: crollo del cimitero, nessun colpevole; chiesta l’archiviazione

La Procura di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta relativa al crollo di alcuni loculi del cimiero di Camogli. Era il primo pomeriggio del 22 febbraio 2021: precipitarono in mare i resti di 450 persone (tra bare e ossari). Una notizia che fece letteralmente il giro del mondo. Secondo il pubblico ministero Fabrizio Gifri l’area era stata transennata già il giorno precedente e quella sottostante era interdetta per un’ordinanza della Capitaneria di porto. Quindi il crollo non ha “messo in pericolo la pubblica incolumità”. Sarà ore il giudice per le indagini preliminari a decidere se accettare o meno la proposta di archiviazione.

Per il crollo erano stati indagati il sindaco Francesco Olivari (geologo), i suoi due predecessori, Italo Mannucci (medico) e Giuseppe Maggioni (avvocato) e due dirigenti responsabili dei lavori pubblici. Secondo uno studio redatto da professionisti del settore, la frana era prevedibile fin dal 2008. Crollo ripetutamente annunciato anche dalle segnalazioni di diversi cittadini.

