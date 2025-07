Cento anni di Palio, la sfilata è il regalo delle borgate alla città: le novità su giuria e punteggi

Aria di novità per l’attesissima sfilata delle borgate in vista della centesima edizione del Palio del Golfo. Cambia il sistema del punteggio e sarà presente anche una giuria speciale ed esterna composta da figure di riferimento della cultura spezzina, amministratori e giornalisti. La richiesta è partita proprio dalle borgate, anche per dare più ampio respiro alla serata di venerdì. La sfilata è l’apripista delle manifestazioni del Palio del Golfo. Negli anni è cresciuta sempre di più e coinvolge attivamente la gente di borgata. Mentre gli equipaggi lottano tra le onde, chi rimane a terra valorizza la storia e le peculiarità di tutto ciò che rappresenta la borgata con episodi realmente avvenuti, oppure mondi immaginari. Negli anni le borgate sono riuscite a sorprendere per l’estrema cura e per questa edizione le aspettative sono altissime. Ma quindi, cosa cambia?

La sfilata dell’edizione del centesimo Palio del Golfo si tinge di una novità che riguarda la nuova modalità di votazione. Su spinta delle 13 borgate, è nata una commissione sfilata composta dai 13 responsabili sfilata che ha redatto un regolamento condiviso e partecipato con la collaborazione del Comitato delle borgate. Ogni borgata verrà giudicata per la parte istituzionale, ovvero la parte dove sfilano la barca, gli equipaggi e la dirigenza, da una giuria formata da: Alberto Giarelli, Assessore allo Sport del Comune di La Spezia; Franco Carassale, Assessore allo Sport del Comune di Porto Venere; Massimo Carnasciali, Assessore allo Sport del Comune di Lerici. Saranno coadiuvati da Francesca Marchi, referente dei giudici di gara della Lega Canottaggio, e il loro voto inciderà il 10% sul totale.

La parte folcloristica, dove le borgate esprimono la loro creatività, verrà giudicata da due giurie. Una giuria esterna, il cui voto inciderà il 50% dei voti, sarà composta da: Riccardo Bonvicini, giornalista e scrittore, autore di tutti i libri sul Palio del Golfo e vero estimatore della manifestazione; Roberto Besana, fotografo, autore del libro “La Sfilata del Palio” e del libro sul Centenario; Chiara Tenca, giornalista e scrittrice, autrice del libro “La Sfilata del Palio”; Emanuele Martera, direttore creativo e fondatore di Tubdesign; Carlo Bacci, pittore; Paolo Asti, imprenditore e Presidente dell’Associazione Culturale Startè. Per gli organizzatori, i membri vantano un curriculum di rilievo e sono spezzini amanti del Palio, avendo messo a disposizione della manifestazione la propria esperienza e conoscenza. L’altra giuria sarà quella delle borgate, il cui voto inciderà il 40% dei voti, ed è formata da un giudice per ogni borgata. Non sono previsti premi speciali.

I giorni sul calendario continuano a scorrere e la città si prepara per lo spettacolo offerto dalle borgate che non conoscono mai sosta. L’organizzazione della sfilata infatti richiede l’impegno di tantissime persone che regolarmente e qualche volta con nuove forze non fanno mancare il proprio contributo. Un autentico regalo delle borgate alla città.

