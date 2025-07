Gaza, presidio davanti a Tursi: “Il Comune di Genova blocchi i rapporti commerciali con Israele, come ha fatto Torino”

Genova. Un presidio davanti a palazzo Tursi per chiedere che “che Genova, a partire dal porto, prenda una decisione seria e netta nel fermare i traffici di armi e nel considerare crimine di guerra quello che Israele sta facendo a Gaza e in Palestina”. Lo hanno organizzato i portuali del Calp e il sindacato Usb che chiedono che Genova blocchi ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale.

“Stanno arrivando nel porto di Genova dei containers che ci vengono segnalati dai portuali del Pireo contenenti acciaio e altro materiale che serve alla produzione militare israeliana – spiegano i lavoratori del Calp – Di fronte a quello che accade non è più questione di dual use. Di merci per Israele ne passano e ne vengono imbarcate a centinaia ogni settimana, quello che diventa necessario è che Genova e il suo porto, al pari di altre città, regioni, porti d’Europa prenda una posizione chiara bloccando ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale”

