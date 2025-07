Incidenti mortali, Liguria prima in Italia per quota di vittime in autostrada. La Spezia nella top ten per sanzioni legate ai monopattini

La Liguria si conferma la regione italiana con la più alta incidenza di morti in autostrada rispetto al totale delle vittime stradali: nel 2024, 13 dei 62 decessi registrati sulle strade liguri sono avvenuti lungo le arterie “ad alta velocità”, pari al 21%. Il resto degli incidenti mortali si è verificato su strade urbane ed extraurbane. Il dato emerge dall’analisi Istat sull’incidentalità stradale in Italia (qui il report completo).

A livello nazionale, nel 2024 si sono verificati 3.030 incidenti mortali, di cui 256 in autostrada (8,4% del totale). Valle d’Aosta, Molise e Sardegna non hanno registrato alcun decesso sulle autostrade. Subito dopo la Liguria, tra le regioni più a rischio per la viabilità autostradale troviamo la Sicilia (30 morti su 240, pari al 12,5%), seguita dal Friuli Venezia Giulia (9 su 73, 12,3%) e dalla Toscana (23 su 188, 12,2%). A seguire: Campania (10,3%), Lombardia (10,2%), Emilia-Romagna (9,9%), Piemonte (9,3%), Trentino-Alto Adige (8,5%), Calabria (7,3%), Lazio (7,2%), Marche e Abruzzo (6,9%), Umbria (6,4%), Veneto (5,6%), Basilicata (3,1%) e Puglia (2,07%).

