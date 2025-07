Carcare. La Carcarese punta sui giovani e lo fa non solo lavorando giorno dopo giorno per migliorare e sviluppare il settore giovanile, ma anche dando vita ad una squadra Under 21 che giocherà nel campionato di Seconda Categoria.

La squadra sarà guidata da Simone Testa, allenatore con un’esperienza di 15 anni: come prima squadra, è stato sulla panchina di Mallare, Cengio, Pallare, Plodio e del Bragno come collaboratore tecnico; nel settore giovanile ha allenato nella Cairese, Cengio e Carcarese.

