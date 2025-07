Lunedì in Piazza Mentana nuovo presidio della Rete spezzina pace e disarmo: “A Gaza continua un orrore senza precedenti nella storia recente”

La Rete spezzina Pace e Disarmo organizza per lunedì prossimo, 28 luglio, alle 18:00 in Piazza Mentana alla Spezia, il 154° Presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, invitando la cittadinanza a partecipare. “A Gaza continua un orrore senza precedenti nella storia recente. L’assedio imposto dal governo israeliano sta affamando la popolazione. A Gaza la fame uccide come le bombe. È il momento di agire e fermare l’assedio – scrivono dalla Rete in un comunicato di presentazione del presidio -. Perché non si riesce a fermarlo ce lo fa capire il rapporto del 30 giugno di Francesca Albanese Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio. La relatrice speciale sui diritti umani nei territori occupati indica la connessione fra le pratiche coloniali di occupazione illegale, fra i diritti violati dallo Stato israeliano e la complicità degli investimenti finanziari e delle aziende internazionali che collaborano con lo Stato. ‘Le imprese coloniali e i genocidi ad esse associati sono stati storicamente guidati e resi possibili dal settore aziendale’, tanto più nel caso di Israele, Stato fortemente integrato con l’economia mondiale e occidentale in particolare”.

“Esiste un sottosuolo di attività economiche che supporta il sistema militare e tecnologico israeliano – prosegue la Rete spezzina Pace e Disarmo -. Senza le imprese che trasferiscono armi, senza il profitto che lo Stato trae dal perfezionamento e vendita di armi, senza la cooperazione che arriva da università e centri di ricerca allo sviluppo di armamenti e tecnologie, senza i fondi europei elargiti alle compagnie israeliane Israele non potrebbe continuare ad annientare Gaza. Il Rapporto chiama in causa il settore della finanza che acquista titoli di Stato israeliani e che investe e detiene azioni di società compromesse con le politiche israeliane (es. le due grandi banche d’affari BNP Paribas e Berclays, i grandi fondi di gestione patrimoniale Black Rock , Vanguard. Pinco). Inoltre Palantir, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, IBM, Lockheed Martin; Caterpillar, Chevron sono coinvolte e anche le società globali di assicurazioni… Anche fondi pensioni e fondi sovrani (Fondo Pensione Governativo Norvegese e Caisse de Depot e Pacement du Quebec). Ci sono inoltre Leonardo e aziende e università italiane”.

