Orgoglio Genova: “Il Pd tassa gli inquilini in Comune e chiede di aiutarli in Regione”

Genova. “Il Pd non sa cosa fa il Pd. In Comune a Genova, dove è in maggioranza, colpisce gli affitti a canone concordato e quindi, di conseguenza, gli inquilini, in particolare quelli appartenenti alle fasce più deboli, rischiando di aumentare i casi di morosità incolpevole. In Regione, dove è all’opposizione, chiede più risorse per aiutare gli inquilini in difficoltà, che non riescono a pagare l’affitto. E se ne vanta pure”.

Così Ilaria Cavo, Vincenzo Falcone e Lorenzo Pellerano, consiglieri comunali del gruppo Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, commentano quella che definiscono “la politica incoerente del Pd ligure su emergenza casa e sostegno alle fasce deboli” dopo la seduta di consiglio regionale sul bilancio che ha visto l’approvazione all’unanimità di un emendamento della minoranza per stanziare 300mila euro in più sul fondo per la morosità incolpevole per gli inquilini degli alloggi popolari.

» leggi tutto su www.genova24.it