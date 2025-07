Palio di Albenga, il Quartiere Sant’Eulalia: “Oltre la competizione, un successo culturale e formativo che traccia il futuro”

Albenga. A conclusione delle recenti manifestazioni storiche e del Palio di Albenga (12- 13 e 17-20 luglio), il Quartiere Sant’Eulalia intende condividere con la cittadinanza la propria “visione degli eventi e i risultati che, al di là delle classifiche, rappresentano un successo significativo per la comunità”.

“Nonostante non sia arrivata la vittoria nel Palio (perso per soli 2 punti su 358) né nella Storicità (per 19 punti su 756), il Quartiere Sant’Eulalia non si scoraggia, ma trae spunto per una profonda riflessione. Il vero trionfo, infatti, è stato il grande riscontro del ‘percorso nella storia’ dedicato alla Domus Ingauna, al Mercato e alla Cartiera, che ha registrato un’altissima partecipazione di pubblico per tutte le sei sere di apertura, sia durante le giornate dedicate alla Storicità che quelle del Palio. Questo successo conferma il crescente interesse del pubblico per un’offerta culturale approfondita e autentica”.

» leggi tutto su www.ivg.it