Podismo/ Camminata notturna sull’anello Villa Oneto-Bocco di Leivi

Dalla Pro Loco di San Colombano

Venerdì 1° agosto si svolgerà la 3^ edizione della “camminata in notturna” sull’Anello di Villa Oneto e del Bocco di Leivi dal quale per questa occasione è stato tolto il tratto impegnativo tra il Groppo la Colla e il Passo dell’Anchetta sostituendolo con un percorso di poco meno di un chilometro su strada asfaltata. Comunque il giro è del tutto adatto per camminatori abituali muniti di abbigliamento sportivo, scarpe da trekking e, in questo caso, anche di torcia. Il percorso è di circa 7 Km con un dislivello di 300 m. e vi saranno degli accompagnatori.

