Prove delle Frecce Tricolori il giorno prima dell’esibizione, per il Palio confermata l’ordinanza che vieta vendita e somministrazione di alcolici

Gli spezzini avvertiranno la presenza delle Frecce Tricolori già il giorno prima delle esibizioni, perché si terranno le prove generali il 9 agosto. Chiaramente la situazione farà crescere ancora di più l’attesa per lo spettacolo che si terrà il giorno successivo. Intanto oltre all’analisi dei piani di sicurezza, dalla Prefettura della Spezia è stato confermata l’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione delle bevante alcoliche nelle pertinenze della manifestazione. Sono i punti principali analizzati quest’oggi in Prefettura alla Spezia nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista delle iniziative organizzate nell’ambito di Palio 100 che accompagnano la centesima edizione della disfida remiera.Nel dettaglio, in una nota della Prefettura viene specificato che: “Sono state esaminate le bozze dei piani di sicurezza predisposti dagli organizzatori, in relazione ai quali il Comitato ha richiesto talune integrazioni e modifiche in vista della stesura definitiva. Per tutti gli eventi indicati saranno predisposti adeguati servizi di ordine pubblico con le Forze di Polizia e il concorso della Polizia locale”.Al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno partecipato per il Comune della Spezia il vice sindaco e l’assessore alla Sicurezza, accompagnati dal Comandante della Polizia Locale. Erano presenti, altresì, il Questore, i Comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto, nonché rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, del 118, di Italian Blue Growth, del Comitato delle Borgate nonché dell’Aeroclub di Lucca”.

