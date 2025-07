Regione, arriva in piena notte il via libera alla manovra: tutti i provvedimenti e le novità

Genova. A notte fonda il consiglio regionale della Liguria ha chiuso la seduta dedicata all’assestamento di bilancio. “Si tratta di una manovra del valore complessivo di oltre 174 milioni di euro – spiega il presidente Marco Bucci -. che si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati col bilancio di previsione del 2025 e la prima legge di variazione. Una manovra che si caratterizza per un’attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli: con un focus particolare sul fondo affitti, sullo sport e la cultura. Si tratta di un assestamento mirante ad adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni e ad effettuare alcune rimodulazioni alla spesa discrezionale”.

Tra le novità più importanti della giornata figurano l’emendamento a sorpresa che istituisce i commissari per le infrastrutture (e aggira i dubbi della Corte dei conti sui commissari per i nuovi ospedali) e le due norme che sbloccano risorse preziose per le casse di Amt Genova, quasi 35 milioni di euro in anticipazioni di finanziamenti statali. Il primo pacchetto, pari a circa 9 milioni di euro, entrerà in pancia ad Amt grazie alla possibilità di erogare subito il 100% dei fondi statali per il rinnovo del materiale rotabile. Inoltre un emendamento varato dalla giunta consentirà di versare 25,5 milioni su una quota del fondo nazionale trasporti assegnata alla Città metropolitana di Genova.

