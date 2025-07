Liguria. Treni regionali extra nella tratta Milano Rogoredo – Genova Brignole a partire da questo fine settimana.

È questa la nuova iniziativa messa in campo dalla Regione Liguria, insieme a Trenitalia e Rfi, per garantire maggiori possibilità a chi viaggia e lenire i disagi dovuti alla chiusura della linea per i lavori sul ponte Po all’altezza di Bressana Bottarone.

