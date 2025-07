“Riconoscere la Palestina come Stato indipendente”, pronta la mozione a Palazzo Tursi

Genova. Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina, a Genova – fatte le debite proporzioni – sbarca una mozione in consiglio comunale che impegna la sindaca Silvia Salis a sostenere la stessa causa. A firmarla sono tutti i gruppi della nuova maggioranza di centrosinistra (Avs, M5s, Pd, Lista Salis) con la sola eccezione di Riformiamo Genova, rappresentata in aula rossa da Maria Luisa Centofanti.

Se il documento sarà approvato martedì prossimo dalla maggioranza – previsione che appare scontata sulla carta per questioni numeriche – la giunta dovrà inoltrare al governo italiano la richiesta di riconoscimento della Palestina come “Stato sovrano indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo”.

