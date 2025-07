“In risposta all’ennesima provocazione andata in scena a Sarzana da parte di CasaPound e Gioventù Nazionale, che hanno celebrato l’assalto fascista del 1921, un atto squadrista che la città seppe respingere con coraggio, abbiamo espresso una ferma condanna. Ricordiamo che il 21 luglio è per Sarzana e per tutto il territorio una giornata di memoria antifascista, simbolo della resistenza popolare contro la violenza delle camicie nere. Di fronte a chi tenta di riscrivere la storia, rilanciamo i valori della Costituzione repubblicana e antifascista”. Così in una nota congiunta Rifondazione e Unione degli Studenti che in una nota congiunta spiegano: “Per questo motivo oggi, venerdì 25 luglio, in occasione dell’anniversario della caduta del fascismo (25 luglio 1943), abbiamo promosso una giornata di pulizia della città dai simboli e dalle scritte fasciste. Abbiamo coperto svastiche, croci celtiche e slogan d’odio con volantini riportanti articoli della Costituzione italiana, nata dalla Resistenza. Ricordare gli orrori del passato ma anche quelli presenti e perciò abbiamo con l’occasione distribuito anche volantini per ricordare ancora una volta il genocidio che è in corso a Gaza. Un gesto simbolico ma concreto, per riaffermare l’antifascismo come valore fondante della nostra democrazia. L’antifascismo è memoria, ma anche azione. È partecipazione, è impegno quotidiano. È difesa della nostra storia e della nostra Costituzione”.

L’articolo Rifondazione e Unione Studenti a Sarzana: “In risposta alle provocazioni abbiamo ripulito la città da simboli e scritte fasciste” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com