‘Santa’: concerto d’organo e libri all’oratorio di Sant’Erasmo

Un concerto d’organo prima della festa di Nostra Signora della Lettera, patrona del quartiere di Corte: il concerto non è stato però organizzato dalla parrocchia ma dall’associazione Tigulliana. L’evento è stato ospitato oggi pomeriggio alle 17 dall’oratorio di Sant’Erasmo. Protagonista è stato il musicista-scrittore-filosofo altoatesino Lorenzo Coser (pseudonimo di Lorenzo Korones). Tra un brano musicale per organo e l’altro, sono stati presentati due libri: “Il fiore reciso” e “I racconti dell’orso”, entrambi editi dalla “Tigulliana”. I due volumi richiamano i tempi della scuola. L’autore, infatti, oltre che musicista e organista, è stato professore in vari licei dell’Italia lasciando un piacevole ricordo negli studenti, come appare dai suoi testi. Inoltre Lorenzo Corones è anche impegnato in campo sociale: nel corso degli anni, con una vocazione quasi missionaria, ha realizzato diverse scuole in Africa per alleviare le difficoltà dei bambini di molte zone depresse.

La presentazione è stata curata dall’editore Marco Delpino e da Osvaldo Favale. Al termine del concerto è seguito un breve rinfresco sul piazzale della chiesetta di Sant’Erasmo.

