‘Santa’: inaugurata la nuova enoteca “Porto Vinae”

Da Olga Sofia Schiaffino

Ha aperto le sue porte a Santa Margherita Ligure, in via Maragliano 22, la nuova enoteca Porto Vinae, un luogo che nasce dall’incontro tra storia e innovazione, tra la tradizione locale e la visione contemporanea del vino. L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova avventura che unisce l’eredità di Eugenio Schiaffino, storico titolare dell’esercizio precedente e figura di riferimento per la comunità, all’energia e alla competenza di Luca De Paoli e Dorella Segarini, fondatori delle Cantine Levante, realtà vitivinicola con sede a Sestri Levante, attiva dal 2010 e specializzata nella valorizzazione dei vitigni del territorio ligure.

» leggi tutto su www.levantenews.it