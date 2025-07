Savona. Questa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto tra via Sant’Antonio e via Cadorna a Savona.

L’intervento avrà una durata di circa tre mesi (luglio, agosto e settembre) e rientra nel progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

