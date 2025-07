Sfilata storica, mercato medievale, spettacoli e la novità droni: Santo Stefano si prepara al tradizionale tuffo estivo nel XIV secolo

Santo Stefano Magra si prepara alla 22ma edizione della Sfilata storica, con rievocazione di un antico mercato lungo la Via Francigena, in programma dal 25 al 27 luglio prossimi. “Saranno tre giornate intense, ricche di proposte, un vero e proprio tuffo nel passato che trasformerà il nostro borgo in un mercato medievale con addobbi e scenari dell’epoca, immergendo cittadini e visitatori nell’atmosfera del tempo – anticipa la sindaca Paola Sisti – Un’occasione unica di festa collettiva e di grande affascino che solo gli abiti in costume, antiche ricette e artisti di un tempo sanno ricreare. Ringrazio per la collaborazione tutti i rioni, le frazioni del comune, le associazioni del territorio, l’Associazione Casa Torre e il Comitato per la Sfilata che da anni collaborano con il Comune per una migliore riuscita dell’evento”.

Per tutte e tre le giornate il mercato medievale aprirà alle ore 19; si estenderà per il borgo, da via Mazzini a via Magra a Piazza XXV aprile, e proporrà prodotti alimentari e artigianali tipici del contesto storico ricreato, provenienti da tutta Italia. Non mancheranno inoltre i consueti spettacoli in Piazza della Pace e Piazza XXV aprile – dagli sbandieratori di Fivizzano ai musici e alle performance scenografiche con il fuoco, e ancora armigeri, giullari e falconieri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com