Spoturnito, Bagni Royal in finale contro la sorpresa Portioli FC

Spotorno. Equilibrio e spettacolo nelle due semifinali dello Spoturnito du Balun 2025. Due sfide che hanno dunque decretato le finaliste del torneo che sabato si giocheranno il titolo. Da una parte i Bagni Royal, pluridecorati, esperti e con una squadra di altissimo livello tecnico. Dall’altra la grande sorpresa del Portioli FC, formazione giovane, fresca, con giocatori da colpi importanti.

Eliminato dunque il Bar Lord Nelson che ha perso 6-4 contro i vicecampioni in carica. Grande equilibrio nella prima frazione conclusasi in parità, poi però i Bagni Royal hanno dominato la seconda frazione, sporcando una partita vinta soprattutto con esperienza. Il rosso a Vuillermoz ha ulteriormente complicato le cose per il Bar Lord Nelson, piegato dalle reti di Saviozzi (doppietta), Core, Serhiienko, Salis e Ninivaggi.

