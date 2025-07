Tpl, i consiglieri Pd: “Mettere immediatamente in atto rigorosa azione di verifica di tutti i mezzi circolanti sul subappalto”

“Passano i giorni ed accadono fatti sempre più gravi ed inauditi: dopo una primo mezzo sanzionato per assenza di collaudo, le forze dell’ordine ne hanno sequestrati altri, conseguentemente a verifiche che i funzionari della motorizzazione civile hanno effettuato d’urgenza, in un piazzale pubblico. Oltre ai ben noti problemi, denunciati da tempo da noi, dai lavoratori e dagli utenti, oggi è messa in discussione anche la sicurezza dei cittadini e del traffico cittadino, ulteriore certificazione che Peracchini, con le sue scelte, ha distrutto il servizio di trasporto pubblico locale”. Si apre così una nota diffusa dal gruppo consiliare del Partito democratico.

“Nonostante osserviamo fatti che nel passato nemmeno era immaginabili Peracchini parla di un servizio migliorato. Basta bugie! Servono fatti, perché, per quanto ne sappiamo, i rischi che si stavano correndo a Lerici, potrebbe essere presenti anche in Val di Vara ed alla Spezia – proseguono i consiglieri comunali Pd -. Pertanto chiediamo che venga messa in atto, immediatamente, una rigorosa azione di verifica di tutti i mezzi circolanti sul subappalto”.

Conclude la nota del gruppo consiliare Pd: “Abbiamo più volte richiamato l’inaffidabilità e le continue, gravi inadempienze contrattuali di chi ha vinto la gara per il subappalto del 30% del TPL. La cosa più seria da fare era, ed è, la revoca dell’affidamento, a tutela del servizio e dell’incolumità delle persone, ma si preferisce far finta di nulla e continuare, scioccamente, sulla strada, sbagliata, intrapresa all’inizio”.

