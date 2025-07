Tragedia sul lavoro a Bergeggi: la vittima è il 66enne Giuseppe Cervillera

Bergeggi. Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio, a Bergeggi, in via Torre d’Ere, dove Giuseppe Cervillera, 66 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’uomo, titolare di una ditta edile del ponente e di origini siciliane, stava lavorando all’esterno di una villetta insieme al figlio quando, intorno alle 16, è precipitato dal tetto per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118, i carabinieri, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

