Tribunale diritti malato chiede ad assessore Nicolò piano straordinario di aumento posti letto e personale in Asl 5

Un piano straordinario di aumento dei posti letto per acuti e riabilitazione e del personale della Asl 5: lo chiede ufficialmente il Tribunale per i diritti del malato (una delle realtà costituenti il Manifesto per la sanità locale) attraverso un documento inviato all’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, e per conoscenza al direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro, al presidente della conferenza dei sindaci Pierluigi Peraccini, alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla sua Sezione regionale di controllo. Un documento, quello inviato dal Tribunale dei diritti del malato, che muove tra numeri e considerazioni, toccando aspetti quali mobilità passiva, indirizzi di programmazione e di performance aziendali, personale sanitario, posti letto. E’ consultabile QUI.

“Il documento evidenzia, ancora una volta nel dettaglio, la grave carenza dei posti letto rispetto ai parametri di legge e la grave carenza di personale rispetto alla media regionale. Carenze costituenti il più importante motivo che induce i cittadini della provincia della Spezia a cercare risposte ai bisogni di cure presso altre Asl ed altre regioni, aumentando esponenzialmente il fenomeno dell’utenza migrante passiva e, con esso, l’esborso annuale di decine e decine di milioni da parte di Asl 5″, si legge in una nota diffusa dal Manifesto per la sanità locale, animato, oltre che dal Tribunale per i diritti del malato, da Cittadinanzattiva, Confederazione dei centri liguri per la tutela dei diritti del malato, Sos sanità spezzina, Sos salute pubblica Liguria, Circolo Pertini, Sarzana protagonista, Arci Val di Magra.

