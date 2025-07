Assistenza ai disabili, sit-in dei familiari a Borghetto: “Vogliono privatizzare il servizio”

Borghetto Santo Spirito. Si sono ritrovati questa mattina davanti al Sestante di Borghetto Santo Spirito per lanciare un messaggio forte: “I nostri figli qui stanno bene. Non stravolgete un servizio che funziona”.

È l’appello dei familiari dei ragazzi con disabilità seguiti dalla struttura di Borghetto che da anni ospita il servizio di assistenza gestito da Asl2. Un presidio diventato punto di riferimento non solo per i pazienti, ma anche per le famiglie, che con il tempo hanno coltivato una totale stima e fiducia negli operatori sanitari.

