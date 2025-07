Calcio/ Il Genoa chiude per Ostigard: dal Rennes in prestito con diritto di riscatto

Leo Ostigard è pronto a tornare al Genoa. La società rossoblù ha definito il suo ingaggio con la formula del prestito con diritto di riscatto, individuandolo come sostituto di Mattia Bani. Per il difensore norvegese si tratta di un ritorno: nella stagione 2021/2022 aveva già vestito la maglia del Grifone, collezionando 14 presenze in Serie A.

L’arrivo in Italia è previsto per domenica. Il programma prevede che il giocatore si sottoponga alle visite mediche probabilmente nella giornata di lunedì, per poi unirsi subito al gruppo agli ordini di Patrick Vieira.

» leggi tutto su www.levantenews.it