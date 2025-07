Calcio/ Il Genoa saluta Moena con il successo sul Mantova

Il Genoa saluta Moena con un successo in rimonta. Nell’ultima amichevole del ritiro in Trentino, la formazione di Karel Vieira ha battuto 3-2 il Mantova, ribaltando lo svantaggio iniziale maturato nel primo tempo, chiuso sull’1-0 per i lombardi.

A firmare il successo rossoblù sono stati Marcandalli, Thorsby e Venturino, autori delle reti che hanno permesso al Genoa di chiudere il ciclo di lavoro in quota con una prestazione convincente sul piano del carattere. Non hanno preso parte al test amichevole Carboni, Ankeye e De Winter, tenuti a riposo dallo staff tecnico.

» leggi tutto su www.levantenews.it