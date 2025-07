Camogli: pastasciutta antifascista, l’associazione Maruzza ringrazia

Dall’Associazione Maruzza Liguria

L’Associazione Maruzza Liguria ODV ringrazia sentitamente per il nuovo, generoso, contributo di 1.350 euro, offerto per i nostri progetti, in occasione della Pastasciutta antifascista, evento tenutosi lo scorso mercoledì 23 luglio.

I nostri ringraziamenti vanno prima di tutto al carissimo Fabio Mantelli, presidente Anpi Recco sezione Ruby Bonfiglioli, che ha voluto fortemente rinnovarci la sua stima e solidarietà, agli straordinari amici della Bocciofila Camogli, ai cuochi, alle ragazze che servivano, a tutti coloro che hanno reso possibile quest’iniziativa e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato.

“Sono serate come queste – ha affermato Maria Teresa Castelli, presidente dell’Associazione Maruzza nel suo intervento – che ci permettono di sostenere i nostri progetti e di dare conforto e sollievo ai bambini e adolescenti malati inguaribili, seguiti al Guscio dei Bimbi, nonché alle loro famiglie; e soprattutto ci permettono di sentire vicine tante persone, di non essere soli e isolati, di poter condividere quello che viviamo ogni giorno”.

