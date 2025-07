Candelari dal ritiro: “Al lavoro sui concetti richiesti dal mister. Contro il Gherdeina una buona partita”

“Il ritiro sta procedendo bene, stiamo lavorando sui concetti che ci chiede il mister, sulla fase di possesso e sulla fase di non possesso. Stiamo facendo cose molto simili a quelle dell’anno scorso, soprattutto per noi mezzali i concetti base sono gli stessi. E cerchiamo di integrare chi è arrivato in squadra dentro gli schemi che ci chiede il mister”. Parola di Pietro Candelari dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, giunto all’ottavio giorno. “Dal punto di vista atletico stiamo lavorando tanto, stiamo correndo. Questa è una parte fondamentale della stagione, che ci servirà per iniziare al meglio il campionato e in generale i primi impegni stagionali”, dice ancora lo spezzino classe 2005, interpellato sulla partita con il Gherdeina di pochi giorni fa, primo test della stagione: “Queste partite servono anche e soprattutto per mettere in campo i concetti che ci chiede il mister all’interno della partita, quindi abbiamo cercato di soddisfare le sue richieste sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Penso che abbiamo disputato una buona partita”, ha detto.

Al centrocampista delle Aquile è stato chiesto anche un passaggio sui tanti giovani della Primavera aggregati alla prima squadra in Val Gardena. “Li sto vedendo bene – dice -. Questa è solo la mia terza volta e ricordo che anche io nel primo ritiro ho sofferto, ma come detto li sto vedendo bene. Un consiglio? Dico loro di godersi questa esperienza, perché è molto, molto bella”. Così poi sulla campagna abbonamenti (di cui oggi parte la vendita libera), che sta procedendo molto bene: “Fa molto piacere, soprattutto dopo la stagione passata, secondo me una grandissima stagione. La campagna ha quindi rispecchiato il percorso che abbiamo fatto la scorsa stagione. Ne siamo orgogliosi e cercheremo di rendere orgogliosi anche i nostri tifosi”.

