“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno, a prima firma del consigliere regionale Davide Natale, che impegna la giunta a destinare 5 milioni di euro – previsti nella Legge Finanziaria 2025 per la Missione 10 – esclusivamente al trasporto pubblico su gomma. Un risultato frutto di un lavoro costante, serio e competente del gruppo consiliare del Partito democratico in Regione, che ha saputo portare all’attenzione dell’aula le esigenze reali di territori e cittadini”. Lo dichiara in una nota Viviana Cattani, intervenendo in qualità di consigliera provinciale Pd. “Si tratta di una scelta politica importante, che va nella direzione giusta: sostenere e rilanciare il servizio pubblico locale, garantire risorse alle aziende, dare certezze ai lavoratori del settore e risposte concrete all’utenza – prosegue Cattani -. Come consigliera provinciale, non posso che accogliere con favore questo impegno, nella consapevolezza che il potenziamento del Tpl rappresenti uno snodo cruciale anche per la sostenibilità ambientale e l’equità sociale nei nostri comuni. Condivido inoltre la preoccupazione espressa dal consigliere Natale rispetto ai tagli subiti dalle città di Genova e La Spezia nel recente riparto delle risorse: è una questione che va affrontata e corretta, per tornare a una distribuzione basata su criteri oggettivi ed equi. Presenteremo in Consiglio provinciale un ordine del giorno per chiedere di riaprire il confronto con la Regione per ripristinare le percentuali previste dalla precedente ripartizione del Fondo regionale dei trasporti”.

L’articolo Cattani: “Presenteremo in consiglio provinciale un odg per riapertura confronto con Regione per ripristinare percentuali previste da precedente ripartizione Fondo regionale trasporti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com