Cgil Savona: “La guerra dei dazi non la paghino i lavoratori”

Savona. “Nel primo trimestre 2025 la provincia di Savona registra il peggior dato occupazionale della Liguria: -20,1% di nuove assunzioni nel settore privato rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a 1.878 contratti in meno. In questo contesto già critico, la minaccia di dazi USA al 30% rischia di travolgere un tessuto economico locale fragile ma fortemente votato all’export (oltre il 15%), colpendo settori strategici come agroalimentare, chimica, manifattura e meccanica”. Lo dichiara in una nota la segreteria di Cgil Savona.

“Come Cgil Savona chiediamo a Governo e Unione Europea interventi urgenti e concreti: aumento dei salari, rinnovo dei contratti nazionali scaduti (es. metalmeccanici); investimenti pubblici in innovazione, industria e qualità del lavoro; difesa dell’occupazione contro la precarietà dilagante (il 90% dei nuovi contratti è precario)”.

