“Fratture Armoniche”, Arcangelo Sassolino in mostra a Villa Marigola in dialogo con il Lerici Music Festival

Il Lerici Music Festival per il secondo anno presenta un progetto d’arte contemporanea in dialogo con il calendario musicale. La seconda edizione del programma espositivo del festival, sempre a cura di Carlo Orsini e realizzata in collaborazione con Galleria Continua, vede protagonista Arcangelo Sassolino (1967) con la mostra Fratture Armoniche, visitabile dal 25 luglio all’8 agosto 2025 a Villa Marigola. Il tema dell’edizione 2025 del Lerici Music Festival – musica e immagine in movimento – si riverbera nel progetto espositivo. “Fratture Armoniche – leggiamo a questo proposito in una nota diffusa da Palazzo civico – propone una riflessione sul rapporto tra immagine, suono e movimento, e sul cortocircuito che si crea tra la percezione di una immagine in movimento tramite il suono e la potenza evocativa del suono nel generare un’immagine mentale”.

Le opere di Arcangelo Sassolino, esito di una personale ricerca scultorea, generano esperienze visive inaspettate, dove la materia, spesso sottoposta a una condizione particolare di tensione e fragilità, sembra ‘cantare’. “La mostra è l’occasione per incontrare l’opera di uno dei più importanti artisti italiani, noto a livello internazionale – leggiamo ancora nella nota di presentazione dell’esposizione -. Il suo lavoro è il risultato di uno stretto dialogo tra arte e fisica e il suo interesse per la meccanica e la tecnologia apre nuovi significati e possibilità per la scultura, attraverso una pratica artistica che spinge al limite la materia”.

Nel periodo di apertura della mostra si svolgerà un ciclo di conversazioni a colazione, per approfondire il tema del rapporto tra suono, immagine e movimento, nell’arte e nella musica, a cura di Carlotta Sorba e Carlo Orsini, il cui programma è a disposizione sul sito del Lerici Music Festival e sul portale Lerici Coast.

“A testimonianza dell’interesse del Festival a modalità di coinvolgimento attivo di pubblici diversi – proseguono dal Comune -, nel periodo di apertura della mostra saranno organizzate visite guidate alla stessa anche fuori dalle serate del Festival, dedicate a gruppi organizzati, al fine di consolidare l’apertura del territorio di Lerici e del Festival alla ricerca e alla comprensione della nostra contemporaneità”.

Accompagna la mostra la pubblicazione di un catalogo, quasi un libro d’artista, stampato in sole cento copie, caratterizzato da una copertina metallica, incisa da Arcangelo Sassolino, e da un inserto in acciaio, capace con il movimento di provocare suoni inaspettati.

“La mostra Fratture Armoniche dell’artista internazionale Arcangelo Sassolino, ospitata nelle splendide sale di Villa Marigola, ci invita ad esplorare il rapporto tra materia e forza e rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico contemporaneo ad un grande artista. Ringrazio i curatori, gli sponsor e gli enti partner che hanno reso possibile questo allestimento. Il Comune di Lerici è particolarmente orgoglioso di promuovere una produzione culturale di tale rilevanza, in linea con la nostra visione di valorizzazione del territorio attraverso iniziative artistiche di respiro internazionale”, commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.

La mostra è ad ingresso libero e visitabile ogni sera dal 25 luglio all’8 agosto dalle 18:00 alle 21:00.

